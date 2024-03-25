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12:48, 25 марта 2024Культура

«Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Летучий корабль» собрал в прокате 238,5 миллиона рублей за выходные

Кадр: фильм «Летучий корабль»

Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом говорится на портале Kinobusiness.

Экранизация одноименного советского мультфильма собрала в прокате 238,5 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занял фильм Сарика Андреасяна «Онегин», собравший 49,3 миллиона рублей.

Ранее «Летучий корабль» стал лидером кинопроката сразу после премьеры. Картина заработала около 44 миллионов рублей. Ожидалось, что сборы фильма после первого уик-энда проката составят 450-470 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что «Летучий корабль» вышел в прокат на две недели позже из-за замены артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине.

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      Мария Рюрикова
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