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17:36, 22 марта 2024Культура

Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат сразу после премьеры

Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат, собрав 44 миллиона рублей

Кадр: Фильм «Летучий корабль»

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» стал лидером кинопроката сразу после премьеры. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина заработала около 44 миллионов рублей. Ожидается, что сборы фильма после первого уик-энда проката составят 450-470 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что актеров Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров «Летучего корабля». Об исчезновении упоминания артистов стало известно на премьерном показе картины в Москве.

До этого сообщалось, что «Летучий корабль» вышел в прокат на две недели позже из-за замены артистов, выступивших против специальной военной операции (СВО) на Украине. Создатели ленты подчеркнули, что съемки картины завершились до начала СВО. Впоследствии несколько сцен были пересняты.

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      Варвара Кошечкина
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