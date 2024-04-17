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14:22, 17 апреля 2024Бывший СССР

В Азербайджане прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха

В Баку назвали вывод миротворцев из Карабаха совместным с Москвой решением

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Решение о выводе российских миротворцев из Карабаха было принято высшим руководством России и Азербайджана. Совместным решением Баку и Москвы вывод миротворцев назвал помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев, передает АзерТАдж.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, высшим руководством обеих стран было принято решение о досрочном выводе миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики, с территории нашей страны», — рассказал он.

Гаджиев отметил, что процесс уже начался и министерства обороны двух стран уже принимают соответствующие меры, связанные с реализацией этого решения.

Ранее информацию о выводе миротворцев из Карабаха подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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      Александр Курбатов
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