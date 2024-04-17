В Британии произошел взрыв на заводе боеприпасов для ВСУ

Telegraph: в Британии произошел взрыв на заводе боеприпасов для ВСУ

В Британии произошел взрыв на заводе оборонной компании BAE Systems, которая производит боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на завод BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире», — отмечается в материале издания.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Предполагается, что взрыв произошел внутри завода.

Ранее компания BAE Systems в рамках нового оборонного соглашения Великобритании и Украины получила право открывать ремонтные заводы на украинской территории и ремонтировать технику ВСУ. В том числе под сферу ответственности корпорации попал ремонт артиллерийских орудий L119.