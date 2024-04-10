Великобритания и Украина подписали новое соглашение в сфере обороны

Лондон и Киев подписали новое соглашение в сфере оборонной промышленности

Великобритания и Украина подписали новое соглашение в сфере оборонной промышленности, который позволит открывать ремонтные заводы на украинской территории. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского министерства по делам бизнеса и торговли.

«В результате укрепления сотрудничества крупнейшие оборонные компании Великобритании, Вооруженные силы Украины и украинские компании могут реализовать десятки проектов — от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак», — отмечается в заявлении ведомства.

Кроме того, отмечается, что по договору оборонная компания Британии BAE Systems получила право на ремонт и техническое обслуживание артиллерийских орудий L119.

Ранее замглавы Министерства обороны Великобритании Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд озвучил общую сумму средств, потраченных Лондоном на поддержку Украины с декабря 2021 года. В ответе на соответствующий парламентский запрос члена Палаты лордов Британии Дейла Кэмпбелла-Сейворса представитель британского Минобороны заявил, что за указанный период страна потратила на Киев 7,1 миллиарда фунтов.