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02:18, 17 апреля 2024Силовые структуры

В Дагестане арестовали еще восемь человек из ОПГ энергетиков

Суд в Дагестане арестовал еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд руб

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

В Махачкале арестованы еще восемь энергетиков, в том числе заместитель директора компании «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев, по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Подозреваемых отправили в СИЗО до 16 июня.

12 апреля сообщалось, что ФСБ задержала девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». Силовики разоблачили организованную преступную группу (ОПГ) из бывших и действующих сотрудников компании, ее филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

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      Марина Совина
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