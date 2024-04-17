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10:24, 17 апреля 2024Россия

В Дагестане «УАЗик» с детьми скатился в обрыв

В Дагестане машина с тремя дошкольниками внутри скатилась в обрыв

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Дагестане «УАЗик» с тремя дошкольниками внутри скатился в обрыв. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

По сведениям издания, детсадовцы устроили игру с салоне машины в селе Хутрах. Предположительно, кто-то из малышей задел ручник, автомобиль покатился по камням вниз и въехал в постройку.

Отец одного из мальчиков в этот момент находился в доме. Его шестилетний сын получил перелом руки. Девочка-ровесница получила несовместимые с жизнью травмы. Ее пятилетнего брата санавиацией доставили в районную больницу.

До этого сообщалось, что в Пятигорске автобус, которые вез детей на экскурсию, столкнулся с пожарной машиной.

Тогда в результате ДТП в больницу с травмами были доставлены оба водителя, а также экскурсовод, который находился в автобусе, и один пассажир пожарной охраны. По данным ГИБДД, никто из несовершеннолетних не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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