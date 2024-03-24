В Пятигорске автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной

ГИБДД: экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

В Пятигорске автобус, которые вез детей на экскурсию, попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Ставропольскому краю в Telegram.

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Калинина в Пятигорске. Экскурсионный автобус со школьниками столкнулся со следовавшей на вызов пожарной машиной.

В результате столкновения в больницу с травмами доставлены оба водителя, а также экскурсовод, который находился в автобусе и один пассажир пожарной охраны. По данным ГИБДД дети в автоаварии не пострадали, их отвезли в гостиницу другим транспортом.

По данным Telegram-канала «112», в момент аварии в автобусе находились 50 человек, из них 43 — дети от 13 до 15 лет.

Ранее в Костроме машина сбила женщину с ребенком в коляске и вдавила их в стену магазина. В результате ДТП мать и младенец получили травмы, состояние малыша оценивалось как тяжелое.