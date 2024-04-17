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11:25, 17 апреля 2024Силовые структуры

В квартире феминистки Маршенкуловой прошли обыски

СКР провел обыск в квартире обвиняемой в оправдании терроризма Маршенкуловой
Залина Маршенкулова

Залина Маршенкулова . Кадр: Zoom / YouTube

Следственный комитет России (СКР) провел обыск в квартире феминистки Залины Маршенкуловой, обвиняемой в оправдании теракта в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Перовский суд Москвы.

Квартира Маршенкуловой находится на юго-востоке столицы, недалеко от парка Кусково.

Женщина проходит обвиняемой по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Следствие намерено просить суд об ее аресте.

По версии следствия, причиной возбуждения уголовного дела в отношении феминистки стал пост в ее Telegram-канале после теракта. Эксперты Московского исследовательского центра увидели в нем признаки оправдания терроризма. О том, что в отношении Маршенкуловой возбудили уголовное дело, стало известно утром 10 апреля.

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      Екатерина Кашурникова
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