В Латвии потребовали отставки министра культуры за поддержку русского языка

В Латвии потребовали отставки главы Минкульта за поддержку русского языка

Министр культуры Латвии Агнесе Логина заявила об обязанности государства обеспечить вещание СМИ на языках всех национальных меньшинств республики. В Сейме главу Минкульта обвинили в поддержке русского языка и потребовали ее отставки, передает портал Delfi.lv.

«Поводом для такого шага стали высказывания Логиной о необходимости обеспечить содержание общественных СМИ, в том числе на русском языке», — приводятся слова депутата Сейма Латвии Науриса Пунтулиса.

Пунтулис добавил, что СМИ должны развивать вещание на английском, литовском и латгальском, а не русском языке.

Ранее в Литве ушел в отставку министр образования Гинтаутас Якштас. Он выступал против учебы на русском языке.