В Литве ушел в отставку выступавший против учебы на русском министр

Выступавший против русскоязычных школ литовский министр Якштас ушел в отставку

Министр образования Литвы Гинтаутас Якштас, выступавший против русскоязычных школ, подал в отставку. Об этом сообщает LRT.

Якштас публично обратился к премьер-министру Ингриде Шимоните с просьбой принять его отставку. Он заявил, что его не устраивает подход команды Шимоните в сфере образования.

Также из-за критики выпускных экзаменов для обучающихся одиннадцатых классов пост покинул заместитель главы Минобразования Рамунас Скауджюс. «Каждый должен сам оценить, видит ли он возможность и смысл продолжать решать эти проблемы. Если нет, то эти проблемы придется решать кому-то другому», — заявила премьер Литвы.

В январе 2024 года Якштас заявил, что возможности изучения русского языка как иностранного в школах Литвы в течение ближайших десятилетий будут сильно ограничены. Позже он передумал закрывать школы для национальных меньшинств с русским языком обучения из-за нехватки литовских школ.