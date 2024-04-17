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08:44, 17 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о создании украинских партизанских ячеек в Харьковской области

Марочко: в Харьковской области создаются спящие ячейки украинских партизан
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина готовит спящие партизанские ячейки в ряде населенных пунктов Харьковской области. Об этом заявил экс-подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram.

«Агентурная сеть подбирается из числа местных жителей, не редко путем шантажа и угроз. В задачи так называемых партизан будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и военно-политического руководства», — рассказал он.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что спящие ячейки украинских партизан должны начать свою деятельность после взятия населенных пунктов российскими военными. Он также отметил, что украинские спецслужбы создают схроны с оружием, боеприпасами и средствами связи в Харьковской области.

Ранее Марочко сообщал, что ВС России нанесли удар по скоплению сил Вооруженных сил Украины в районе Купянска Харьковской области. По его словам, ВСУ потеряли до взвода военнослужащих и лишились нескольких боевых машин пехоты.

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      Александр Курбатов
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