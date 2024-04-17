В НАТО сообщили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере

Главком армии Норвегии сообщил о подготовке к конфликту с Россией на севере

Странам НАТО необходимо «надежно удержать» Россию от нападения на альянс на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Норвегии (входит в НАТО) генерал Эйрик Кристофферсен в интервью Welt.

По словам Кристофферсена, Россия много лет вооружается в Арктике, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых. «В целом я бы говорил о милитаризации Арктики», — отметил генерал.

Главком уточнил, что если Москва почувствует слабость Запада, то «русские попытаются этим воспользоваться». Вопрос о размещении ядерного оружия США в Норвегии, по его мнению, не обсуждается.