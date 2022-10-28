Генсек НАТО заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере

Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении военного присутствия России на Крайнем Севере

Североатлантический альянс зафиксировал усиление военного присутствия России на Крайнем Севере. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

Генсек отметил, что на Крайнем Севере на данный момент происходит много разных вещей, в числе которых увеличение российского присутствия. По его словам, российская сторона снова открывает военные базы советских времен. «Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море. Они совершенствуют свои военные средства, включая подлодки и особенно более современное оружие, под этим я подразумеваю ядерные вооружения», — рассказал Столтенберг.

Генсек добавил, что ситуация на северном направлении имеет значение для обеспечения безопасности стран блока по обеим сторонам Атлантики. В связи с этим, он приветствовал будущее вступление Финляндии и Швеции в НАТО.