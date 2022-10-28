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09:11, 28 октября 2022Мир

Генсек НАТО заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере

Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении военного присутствия России на Крайнем Севере

Фото: Nicolas Landemard / Globallookpress.com

Североатлантический альянс зафиксировал усиление военного присутствия России на Крайнем Севере. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

Генсек отметил, что на Крайнем Севере на данный момент происходит много разных вещей, в числе которых увеличение российского присутствия. По его словам, российская сторона снова открывает военные базы советских времен. «Мы видим больше их присутствия в воздухе и на море. Они совершенствуют свои военные средства, включая подлодки и особенно более современное оружие, под этим я подразумеваю ядерные вооружения», — рассказал Столтенберг.

Генсек добавил, что ситуация на северном направлении имеет значение для обеспечения безопасности стран блока по обеим сторонам Атлантики. В связи с этим, он приветствовал будущее вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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Виктория Кондратьева
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