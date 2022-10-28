Генсек НАТО призвал стран-участниц альянса увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО Столтенберг ожидает от стран НАТО увеличения трат на оборону в следующем году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стран-членов альянса увеличить расходы на оборону в 2023 году. Его слова приводит издание Politico.

«Я ожидаю, что в следующем году на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО возьмут на себя четкие обязательства по увеличению инвестиций в оборону», — заявил генсек. Столтенберг подчеркнул, что пока преждевременно говорить о конкретных формулировках, с которыми согласятся члены блока.

Ранее Столтенберг предупредил о готовности западного оборонительного блока ответить на гибридные военные угрозы для членов Североатлантического альянса. Он заявил, что НАТО пойдет на необходимые меры, если это потребуется.

В октябре генсек обозначил возможную победу России в конфликте на Украине как поражение для НАТО. Столтенберг пояснил, что хоть альянс и не является участником конфликта, его поддержка все же играет ведущую роль.