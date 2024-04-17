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19:38, 17 апреля 2024Мир

В Пентагоне заявили о превосходстве России на Украине

Генерал Пентагона Браун: Россия превосходит Украину на поле боя

Фото: РИА Новости

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун заявил, что Россия превосходит Украину на поле боя. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Украина сейчас находится в тяжелой ситуации на поле боя», — отметил Браун во время выступления перед Палатой представителей Конгресса США.

По его словам, это связано с нехваткой у Киева ресурсов. «Будь то боеприпасы, транспортные средства или платформы — русские превосходят их (украинцев — прим. «Ленты.ру»)», — добавил генерал Пентагона.

Браун подчеркнул необходимость одобрения пакета помощи Украине, так как, по его мнению, страна может столкнуться с «ужасными последствиями» в случае отсутствия поддержки США.

Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине не так высок, как прежде. Он связал это с перспективой передачи Киеву тактических баллистических ракет дальнего действия ATACMS.

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      Лина Пивоварова
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