В Пентагоне заявили о превосходстве России на Украине

Генерал Пентагона Браун: Россия превосходит Украину на поле боя

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун заявил, что Россия превосходит Украину на поле боя. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Украина сейчас находится в тяжелой ситуации на поле боя», — отметил Браун во время выступления перед Палатой представителей Конгресса США.

По его словам, это связано с нехваткой у Киева ресурсов. «Будь то боеприпасы, транспортные средства или платформы — русские превосходят их (украинцев — прим. «Ленты.ру»)», — добавил генерал Пентагона.

Браун подчеркнул необходимость одобрения пакета помощи Украине, так как, по его мнению, страна может столкнуться с «ужасными последствиями» в случае отсутствия поддержки США.

Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине не так высок, как прежде. Он связал это с перспективой передачи Киеву тактических баллистических ракет дальнего действия ATACMS.