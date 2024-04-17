Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:11, 17 апреля 2024Мир

В Польше обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя

В ЕП обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Члены Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский и Анна Фотыга обвинили ряд немецких компаний в помощи России в восстановлении Мариуполя. На предполагаемую связь компаний из ФРГ с Россией евродепутаты пожаловались в Еврокомиссию (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом их письма.

В своем обращении они пояснили, что Мариуполь был важной целью для России. По словам членов ЕП, после того, как регион перешел под контроль Москвы, его восстановлением играет значительную роль для России.

«Журналисты-расследователи наткнулись на свидетельства того, что строительные компании Knauf и WKB Systems GmbH активно помогают восстанавливать Мариуполь. На полученных фотографиях и записях можно увидеть логотипы этих компаний на строительном оборудовании и окнах, установленных в новых зданиях. Анализ отчетов о деятельности компаний также подтверждает это», — подчеркивают Злотовский и Фотыга.

В связи с этим они спрашивают ЕК о ее отношении к «шокирующим фактам, связанным с участием вышеупомянутых немецких компаний в восстановлении Мариуполя». «Не согласна ли Комиссия с тем, что этот вопрос требует срочного разъяснения и принятия мер со стороны правительства Германии?» — интересуются они.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

В конце ноября 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило о внесении компании Knauf, в список «спонсоров войны». По данным украинского агентства, лишь за 2022 год немецкая компания уплатила в бюджет России около 117 миллионов долларов в виде налогов. Также утверждается, что Knauf «активно способствует мобилизации в России», отправляя сотрудников в зону проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Вышло интервью Павла Дурова Такеру Карлсону. Основатель Telegram рассказал о своем богатстве и слежке со стороны ФБР

      Девушка раскрыла найденную на работе книгу и обнаружила в ней неприятный предмет

      Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

      Россиянка описала отель за 400 рублей фразой «запах канализации и чуток плесени»

      Китай потребовал от США уважать его права и интересы

      Стало известно о планах мужа Блиновской приезжать в Москву по расписанию

      Дочь популярной телеведущей снялась для журнала с обнаженной грудью

      Священнослужитель оплодотворил юную девушку и заставил ее сделать аборт

      В Польше обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя

      Орбан обвинил лидеров ЕС в политическом шантаже и призвал их уйти в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше