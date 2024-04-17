В Польше обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя

В ЕП обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя

Члены Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский и Анна Фотыга обвинили ряд немецких компаний в помощи России в восстановлении Мариуполя. На предполагаемую связь компаний из ФРГ с Россией евродепутаты пожаловались в Еврокомиссию (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом их письма.

В своем обращении они пояснили, что Мариуполь был важной целью для России. По словам членов ЕП, после того, как регион перешел под контроль Москвы, его восстановлением играет значительную роль для России.

«Журналисты-расследователи наткнулись на свидетельства того, что строительные компании Knauf и WKB Systems GmbH активно помогают восстанавливать Мариуполь. На полученных фотографиях и записях можно увидеть логотипы этих компаний на строительном оборудовании и окнах, установленных в новых зданиях. Анализ отчетов о деятельности компаний также подтверждает это», — подчеркивают Злотовский и Фотыга.

В связи с этим они спрашивают ЕК о ее отношении к «шокирующим фактам, связанным с участием вышеупомянутых немецких компаний в восстановлении Мариуполя». «Не согласна ли Комиссия с тем, что этот вопрос требует срочного разъяснения и принятия мер со стороны правительства Германии?» — интересуются они.

В конце ноября 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило о внесении компании Knauf, в список «спонсоров войны». По данным украинского агентства, лишь за 2022 год немецкая компания уплатила в бюджет России около 117 миллионов долларов в виде налогов. Также утверждается, что Knauf «активно способствует мобилизации в России», отправляя сотрудников в зону проведения спецоперации.