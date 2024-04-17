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18:18, 17 апреля 2024Экономика

В России начали принимать заявки на газификацию домов в СНТ

Вице-премьер Новак: в России начали принимать заявки на газификацию домов в СНТ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россияне уже со среды, 17 апреля, могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в газифицированных населенных пунктах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит агентство ТАСС.

По словам зампреда правительства, во вторник, 16 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление по догазификации СНТ, которые находятся в границах населенных пунктов. Документ вступил в силу в среду, 17 апреля. «Таким образом, граждане, проживающие в СНТ в газифицированных населенных пунктах, уже с сегодняшнего дня имеют возможность подавать заявки в газораспределительные организации», — заключил Новак.

Он добавил, что российские регионы до 1 июля 2024 годы должны завершить работу с определением сроков и согласованием планов-графиков с Единым оператором по газификации СНТ.

Ранее в этот же день стало известно, что в стране расширят программу социальной газификации на садоводческие товарищества. Газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов, при наличии правоустанавливающих документов на домовладение и земельный участок. Уточняется, что подать заявку на подключение могут подать как собственник дома, так и председатель СНТ.

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      Полина Кислицына
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