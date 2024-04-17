В России осудили гражданина Украины за участие в террористическом сообществе

Суд в Ростове дал 5 лет колонии украинцу, участвовавшему в нацбатальоне «Айдар»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении гражданина Украины Владимира Корсунова, признав его виновным в участии в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в ноябре 2014 года 76-летний мужчина добровольно вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), созданного для осуществления террористической деятельности. Вплоть до февраля 2015 года подсудимый занимал должность начальника сторожевой группы батальона на территории Луганской народной республики.

Суд приговорил украинца к пяти годам колонии-поселения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали боевика «Айдара», участвовавшего в обстрелах жителей Горловки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.