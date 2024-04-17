В России отложили ужесточение требований к составу алкоголя

Вступление техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» перенесли на год

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отложил вступление в силу технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Теперь планируемой датой вступления регламента в силу должно стать 1 июля 2025 года, уточнил Топилин. Ранее эту процедуру уже откладывали по просьбе российской стороны.

Техрегламент разработан и принят в 2018 году. Предполагается, что он будет единым для пяти стран, входящих в ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана).

Регламент не должен вступать в противоречие с нормами законодательства РФ, подчеркнул депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Ранее, к примеру, он не соответствовал закону о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ) от 2020 года. Согласно нему, отечественное вино является продуктом брожения винограда, выращенного внутри страны. Регламент ЕАЭС же давал другую трактовку, по которой вино разрешалось производить из ягод и фруктов.

Российские производители алкоголя отмечают, что принятие регламента в действующем виде сильно затруднило бы их работу в части выпуска и лицензирования напитков. К примеру, условия регламента по содержанию метилового спирта в текиле могут затруднить ее поставки в РФ, а при самом негативном сценарии ввоз напитка и вовсе будет прекращен.

Ранее в России призвали увеличить ввозные пошлины на вино. По словам председателя правления Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева, сегодняшние объемы импорта являются «чрезмерными», а отечественное производство от этого не выигрывает. Ниши для развития российских напитков при этом сохраняются — к примеру, произведенное в стране вино не представлено во многих ресторанах.