В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

Председатель АВВР Киселев: импортное вино «душит» отечественное производство

Для поддержки отечественного виноделия нужно увеличить ввозные пошлины на вино. Такое предложение озвучил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, пишет РИА Новости.

Существующие объемы импорта вина в страну спикер назвал чрезмерными. По его словам, они «душат» отечественное производство. Ассоциация намерена действовать как профсоюз, отстаивая интересы российских виноделов, добавил Киселев.

В торговых сетях местами образовалась затоваренность российским вином, в связи с чем производителям не удается реализовать желаемые объемы, дал понять спикер. При этом ниши для развития этого сегмента сохраняются — к примеру, отечественный напиток до сих пор не представлен во многих ресторанах.

Ранее в АВВР предложили десятикратно увеличить пошлины на вино из стран НАТО. Сейчас на алкоголь из стран Европы, США и Австралии действуют увеличенные пошлины в размере 20 процентов. По мнению российских виноделов, этот показатель стоит увеличить до 200 процентов. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что инициативу рассмотрят на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

В декабре 2015 года стало известно, что Киселев инвестирует в винодельческий проект в Крыму. В разговоре с РБК он подтвердил, что является одним из совладельцев винодельческого хозяйства Cock t`est belle, мощность которого на тот момент доходила до 4 тысяч бутылок в год.