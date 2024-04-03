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18:52, 3 апреля 2024Экономика

Власти рассмотрят предложение об огромных пошлинах на вино из стран НАТО

В кабмине рассмотрят предложение о пошлинах в 200 % на вино из стран НАТО

Фото: iMattSmart / Unsplash

Предложение о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов рассмотрят на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран... Поэтому будем рассматривать соответствующую инициативу», — сказала журналистам зампред кабмина. Позднее она пояснила РБК, что «это конкретное предложение требует взвешенного подхода», а также изучения с привлечением экспертов.

Ранее идею о взимании огромных сборов с продукции из ряда стран озвучили в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР). Там же высказались за отмену льготного режима импортных пошлин для вин из Грузии.

В России уже действует повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии. Его ввели с 1 августа 2023 года, увеличив пошлины с 12,5 до 20 процентов. Срок их действия в настоящее время установлен до конца 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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