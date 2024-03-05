Российские виноделы придумали способ борьбы с НАТО
Российские виноделы призвали установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 %
Российские виноделы призвали правительство и Госдуму установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.
По его словам, такие меры направлены на защиту отечественного винодельческого бизнеса.
Также виноделы предлагают бороться с продукцией из Грузии.
Сейчас в России действует повышенная пошлина (20 процентов, но не менее полутора долларов за литр) на вино из недружественных стран.