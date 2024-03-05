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22:44, 5 марта 2024Экономика

Российские виноделы придумали способ борьбы с НАТО

Российские виноделы призвали установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 %

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Российские виноделы призвали правительство и Госдуму установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.

По его словам, такие меры направлены на защиту отечественного винодельческого бизнеса.

Также виноделы предлагают бороться с продукцией из Грузии.

Сейчас в России действует повышенная пошлина (20 процентов, но не менее полутора долларов за литр) на вино из недружественных стран.

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      Марина Совина
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