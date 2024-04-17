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19:37, 17 апреля 2024Экономика

В России подешевели яйца

Росстат: яйца в России подешевели на 4,92 % с начала 2024 года

Фото: Unsplash

С начала 2024 года цены на яйца в России упали на 4,92 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что тенденция удешевления яиц продолжилась на российском рынке в первой половине второго месяца весны. Так, в период с 9 по 15 апреля стоимость десятка куриных яиц в стране снизилась на 0,04 процента. За первую неделю месяца спад составил 0,2 процента, уточнили в ведомстве.

С начала года снизились цены и на куриное мясо. Стоимость продукции в стране сократилась на 0,2 процента на прошлой неделе, а с начала года упала на 4,07 процента.

О снижении цен на яйца в России ранее сообщал глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. По его словам, подобная тенденция наметилась после резкого удорожания этого вида продукции в 2023-м. Однако в начале этого года, как уточнил он, ситуацию удалось выправить.

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      Анатолий Акулов
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