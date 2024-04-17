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15:16, 17 апреля 2024Экономика

В России решили избавиться от пустотелого Ленина

В Вышнем Волочке решили избавиться от памятника Ленину

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Вышнем Волочке Тверской области решили избавиться от памятника Владимиру Ленину. Предложение о покупке монумента появилось на сайте популярного сервиса объявлений в преддверии 154 лет со дня рождения советского вождя.

Памятник представляет собой фигуру Ленина, который протягивает правую руку вперед. «Высота больше двух метров, из сплава, пустотелый», — описал монумент продавец. За его покупку вышневолочанин попросил 700 тысяч рублей. При этом продавец не указал, где ранее стоял продаваемый памятник.

Ранее в Астрахани неизвестные уничтожили монумент Ленину, установленный у проходной завода АСПО в Советском районе. В результате от российского революционера остались одни ноги.

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      Полина Кислицына
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