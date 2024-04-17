В России решили избавиться от пустотелого Ленина

В Вышнем Волочке решили избавиться от памятника Ленину

В Вышнем Волочке Тверской области решили избавиться от памятника Владимиру Ленину. Предложение о покупке монумента появилось на сайте популярного сервиса объявлений в преддверии 154 лет со дня рождения советского вождя.

Памятник представляет собой фигуру Ленина, который протягивает правую руку вперед. «Высота больше двух метров, из сплава, пустотелый», — описал монумент продавец. За его покупку вышневолочанин попросил 700 тысяч рублей. При этом продавец не указал, где ранее стоял продаваемый памятник.

Ранее в Астрахани неизвестные уничтожили монумент Ленину, установленный у проходной завода АСПО в Советском районе. В результате от российского революционера остались одни ноги.