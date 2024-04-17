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12:14, 17 апреля 2024Россия

В России захотели смягчить одно положение закона для мигрантов

Минфин РФ предложил выдавать мигрантам патенты для работы в нескольких регионах

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России захотели смягчить одно положение закона для мигрантов. На разработанный в Минфине РФ законопроект обратили внимание «Ведомости».

Авторы документа предлагают разрешить мигрантам работать по патенту сразу в нескольких российских регионах. Сейчас иностранные граждане при переезде в другой субъект Российской Федерации вынуждены оформлять новый патент.

Основанием для работы мигрантов на территории нескольких субъектов, согласно законопроекту, будет являться специальное соглашение, заключаемое с властями регионов.

Опрошенные изданием эксперты указали, что мигранты наиболее востребованы в сферах строительства, перевозок, ретейла и обслуживания.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости отношения к мигрантам «как к животным». Депутат Ильдар Гильмутдинов раскритиковал инициативу расселять иностранных рабочих на стройплощадках — за пределами жилых кварталов. «Нельзя же запереть людей, коли мы их приглашаем, а потом как рабов закрываем», — подчеркнул он.

ЖЗЛ
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