Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 17 апреля 2024Россия

В СПЧ рассказали о сдавшем русский язык хуже мигранта филологе-репатрианте

Фадеев: филолог-репатриант сдал язык хуже не понимавшего по-русски мигранта

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Родившийся в РСФСР и пытавшийся получить российский вид на жительство (ВНЖ) филолог-русист Андрей Мамыкин, бывший депутат Европарламента от Латвии, сдал тест на знание русского языка почти в два раза хуже, чем не понимавший по-русски мигрант из Средней Азии. Об этом рассказал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что в Центре Пушкина во время сдачи на сертификат о владении языком репатриант Мамыкин был единственным русским среди претендентов.

«Некоторые экзаменуемые даже не понимали просьбы повесить куртку в шкаф. Ему пытались аннулировать сочинение, еле сдал экзамен — получил оценку в 50 процентов плюс один балл», — приводятся в канале СПЧ слова Фадеева.

Материалы по теме:
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

В то же время другой мигрант, почти не владевший языком, получил 100 баллов. При этом и после сдачи на знание языка Мамыкин, по словам Фадеева, не может получить работу в России. «Он даже денег не просит, квартиру не просит. Просто хочет работать. Давайте займемся этой проблемой, таких же случаев много», — отметил глава СПЧ, подчеркнув, что в противном случае Мамыкин будет вынужден уехать в другие страны.

Ранее сообщалось, что черемушкинский районный суд Москвы поместил под домашний арест бывшую сотрудницу Государственного института русского языка имени Пушкина Марину Бальбурову по делу о незаконной выдаче сертификатов мигрантам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по командному пункту ВСУ в гостинице Чернигова. Там могло проходить совещание во главе с генералом

      Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта

      В ЦБ раскрыли отношение россиян к росту цен

      48-летняя Тина Канделаки показала лицо без макияжа

      В ЕС обеспокоились возможным приходом к власти дружественного России политика

      В Госдуме рассказали о засилье черных риелторов

      В СПЧ рассказали о сдавшем русский язык хуже мигранта филологе-репатрианте

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      В России высказались о роли НАТО в попытке ВСУ атаковать аэродром в Крыму

      Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни записали совместную песню

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше