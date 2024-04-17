В СПЧ рассказали о сдавшем русский язык хуже мигранта филологе-репатрианте

Фадеев: филолог-репатриант сдал язык хуже не понимавшего по-русски мигранта

Родившийся в РСФСР и пытавшийся получить российский вид на жительство (ВНЖ) филолог-русист Андрей Мамыкин, бывший депутат Европарламента от Латвии, сдал тест на знание русского языка почти в два раза хуже, чем не понимавший по-русски мигрант из Средней Азии. Об этом рассказал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что в Центре Пушкина во время сдачи на сертификат о владении языком репатриант Мамыкин был единственным русским среди претендентов.

«Некоторые экзаменуемые даже не понимали просьбы повесить куртку в шкаф. Ему пытались аннулировать сочинение, еле сдал экзамен — получил оценку в 50 процентов плюс один балл», — приводятся в канале СПЧ слова Фадеева.

В то же время другой мигрант, почти не владевший языком, получил 100 баллов. При этом и после сдачи на знание языка Мамыкин, по словам Фадеева, не может получить работу в России. «Он даже денег не просит, квартиру не просит. Просто хочет работать. Давайте займемся этой проблемой, таких же случаев много», — отметил глава СПЧ, подчеркнув, что в противном случае Мамыкин будет вынужден уехать в другие страны.

Ранее сообщалось, что черемушкинский районный суд Москвы поместил под домашний арест бывшую сотрудницу Государственного института русского языка имени Пушкина Марину Бальбурову по делу о незаконной выдаче сертификатов мигрантам.