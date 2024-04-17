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08:45, 17 апреля 2024Мир

В США призвали не пустить главу МИД Ирана в ООН

Bloomberg: в Сенате США призвали не пустить главу МИД Ирана Абдоллахияна в ООН
Хосейн Амир Абдоллахиян

Хосейн Амир Абдоллахиян. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Лэнкфорд призвал не пустить главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в ООН. Об этом сообщает Bloomberg.

«Учитывая его связи с терроризмом против Израиля и сил США, Амирабдоллахяна не следует приветствовать в этой стране», — приводит агентство письмо Лэнкфорда госсекретарю США Энтони Блинкену.

Американский парламентарий, призывая лишить Абдоллахияна дипломатической визы, заявил о существующей связи дипломата в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Ранее Абдоллахиян заявил, что Иран предупредил США о жесткой и решительной реакции исламской республики на новую атаку Израиля, которую он может предпринять в ответ на иранский удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства.

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      Виктория Кондратьева
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