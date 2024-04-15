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00:08, 16 апреля 2024Мир

Иран предупредил США о жесткой реакции в случае ответного удара Израиля

МИД Ирана предупредил США о жесткой реакции в случае ответного удара Израиля

Фото: Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран предупредил Вашингтон о жесткой и решительной реакции исламской республики на новую атаку Израиля, которую он может предпринять в ответ на иранский удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства, пишет ТАСС.

По его словам, Иран передал Вашингтону четкое предупреждение, что в случае провокаций со стороны Израиля и повторения террористических атак против угрожающих безопасности и интересов страны, ответ и последующие действия Тегерана будут решительными, незамедлительными и масштабными.

Иран в ночь на 14 апреля начал массированную воздушную атаку на Израиль, применив 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Это стало ответом на ракетный удар по иранскому консульству в Сирии в начале апреля.

15 апреля Байден обсудил с лидерами Конгресса США атаку Ирана на Израиль. Американский лидер заявил о срочной необходимости для Палаты представителей согласовать новую помощь Израилю.

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      Марина Совина
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