Вагнеровцы пришли к российскому губернатору

Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» пришли к губернатору Бурятии Алексею Цыденову

Экс-бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пришли к губернатору Бурятии Алексею Цыденову. О встрече с вагнеровцами сообщил сам Цыденов в своем Telegram-канале.

На выложенных пресс-службой губернатора кадрах видно, что на форме у военнослужащих прикреплены шевроны «Zа Макса» и PMC Wagner. Как рассказал глава Бурятии, вагнеровцы пришли к нему на прием с вопросом об оформлении документов и получении медпомощи.

«Постараемся процессы ускорить (...) Министерство здравоохранения окажет помощь в лечении. В любом случае продолжим искать возможности для поддержки земляков», — заявил Цыденов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане бойцы ЧВК «Вагнер» приехали поддержать священника Виталия Беляева, лишившегося прихода после поездки в зону проведения специальной военной операции.