Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:43, 17 апреля 2024Силовые структуры

Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе

В Ростове у помогающей бойцам СВО вдовы Моторолы украли гуманитарный груз
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вдову командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, ограбили в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно ИА «Регнум».

По данным агентства, женщина помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции. В среду, 17 апреля, пока волонтеры переносили гуманитарные грузы из ее квартиры в машину, неизвестный воспользовался отсутствием людей и украл часть собранной помощи.

Взрыв бомбы, жертвой которого стал Павлов, произошел в 2016 году в лифте его дома в центре Донецка. Власти Донецкой народной республики квалифицировали произошедшее как теракт. Как уточняло следствие, подрыв произошел по заданию Службы безопасности Украины, а саму взрывчатку установил Алексей Погорелов.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве. Пока его тело искали в горах, он сбежал в Россию с любовницей

      Названы самые желанные мужчинами и женщинами виды секса

      Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски в бикини снялись в рекламе Victoria's Secret

      Красивая образованная девушка уволилась из офиса и стала принимать роды у свиней

      Россияне бросились покупать стулья с пиками и пенисами

      Израиль запланировал ответный удар по Ирану и передумал

      В Москве охранник магазина поймал вора и получил удар ножом

      Пьяный иностранец попытался похитить женщину во время тайского Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше