Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе

В Ростове у помогающей бойцам СВО вдовы Моторолы украли гуманитарный груз

Вдову командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, ограбили в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно ИА «Регнум».

По данным агентства, женщина помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции. В среду, 17 апреля, пока волонтеры переносили гуманитарные грузы из ее квартиры в машину, неизвестный воспользовался отсутствием людей и украл часть собранной помощи.

Взрыв бомбы, жертвой которого стал Павлов, произошел в 2016 году в лифте его дома в центре Донецка. Власти Донецкой народной республики квалифицировали произошедшее как теракт. Как уточняло следствие, подрыв произошел по заданию Службы безопасности Украины, а саму взрывчатку установил Алексей Погорелов.

