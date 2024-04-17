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13:42, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

VK предложила оплачиваемую летнюю стажировку студентам и начинающим айтишникам

Фото: Pakata Goh / Unsplash

VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе. Студенты и начинающие специалисты смогут поработать над реальными задачами сервисов VK и поучиться у опытных наставников.

Летняя стажировка VK пройдет по востребованным IT- и digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд- и мобильную разработку, ИИ и машинное обучение, аналитику, тестирование, маркетинг, UI/UX-дизайн. В летнем наборе программы появились новые специальности, среди которых — DevOps-инженер, специалист по безопасности облаков, инженер машинного обучения, специалист по работе с инфлюэнсерами.

Стажеров ждут в командах «ВКонтакте», VK Маркета, VK Tech, VK Education, Mail.ru, VK WorkSpace, RuStore и других сервисов компании. Айтишникам предстоит решать задачи, связанные с обучением нейросетевых моделей, проводить продуктовые эксперименты, участвовать в разработке нынешних и новых сервисов, запускать охватные маркетинговые кампании с участием популярных блогеров. Лучшие стажеры смогут получить постоянную работу компании.

Отмечается, что стажировка будет длиться три или шесть месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Сочи, другие — удаленный или гибридный режим работы.

Для участия в стажировке необходимо пройти отбор, состоящий из тестирования, HR- и технического собеседования. Прием заявок на летнюю стажировку открыт на сайте VK.

Ранее сообщалось, что на креативной платформе «Простор» от VK стартует набор на бесплатные программы по шести направлениям. Резиденты освоят актуальные инструменты в выбранном направлении, а лучшие из них воплотят идеи под руководством кураторов: снимут рекламные ролики, разработают аранжировки или обложки для известных артистов, создадут объекты медиаискусства и покажут их на знаковых площадках.

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      Анастасия Яланская
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