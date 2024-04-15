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14:29, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян научат снимать рекламные ролики и создавать объекты медиаскусства

VK открывает набор на шесть бесплатных программ креативной платформы «Простор»

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Набор на бесплатные программы по шести направлениям стартует на креативной платформе «Простор» от VK, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Резиденты освоят актуальные инструменты в выбранном направлении, а лучшие из них воплотят идеи под руководством кураторов: снимут рекламные ролики, разработают аранжировки или обложки для известных артистов, создадут объекты медиаискусства и покажут их на знаковых площадках.

Так, участники программы «Рекламное видео» будут снимать рекламные ролики в формате коротких вертикальных видео для брендов под кураторством экспертов креативного агентства «Громкие рыбы». Программа будет проходить в формате марафона, новый набор — каждые полтора месяца.

Куратором направления «Медиаарт» выступит Тося Чайкина с творческим заданием от сервиса «VK Знакомства». Участникам предлагается представить, какие области интересов могут возникнуть в будущем и как будут объединять людей. «Для подачи заявки необходимо опубликовать ролик в "VK Клипах" с хештегами #ГалереяПростора и #ТосяЧайкина, а также предложить варианты статичных изображений — победители получат возможность увидеть свою работу в качестве обложки подборки «Творческие личности» в "VK Знакомствах"», — сказано в сообщении.

В программу «Основы творчества» войдут лекции, направленные на развитие творческих навыков, и марафон с заданиями по пройденному материалу. Кураторы — продюсер книжных, музыкальных и образовательных проектов Кирилл Маевский, а также Дмитрий Карпов — основатель проекта Carpe Diem, автор учебных программ для Британской высшей школы дизайна.

В формате марафона стартует программа «Дизайн». Участники будут получать задания на создание обложек для артистов, воплощая идеи под руководством члена команды студии «Щелочь» и автора музыкальных обложек Вани Регуляра. Программу «Музыкальное видео» проведут режиссеры Ефим Бакаев и Айторе Жолдаскали и оператор Павел Белявский. Участников научат создавать клипы и познакомят с основами видеопродакшена. Финалисты получат возможность снять клип для известного артистов, в числе которых Антоха МС, «КАЗУСКОМА» и Toxi$.

Участники направления «Музыкальное продюсирование» будут делать аранжировки и решать другие задачи музыкального продакшена. Программа разработана вместе с экспертами VK Education и Школы дизайна НИУ ВШЭ. Кураторы — музыкальные продюсеры Felix Kotlo и Андрей Рыжков. Финалисты отправятся в оффлайн-кэмп, где смогут создать треки для своего портфолио.

Набор на программы стартует в апреле, подать заявку можно на странице «Простора». Многие материалы курсов будут доступны в открытом формате для всех желающих в сообществе «Простора».

Работы финалистов марафонов направления «Цифровое искусство» демонстрировались в парке «Зарядье» и на Останкинской телебашне. Участники направления «Музыкальное видео» сняли клипы для популярных артистов, среди которых HammAli & Navai, Тося Чайкина, SODA LUV, Коста Лакоста, Ramil’.

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