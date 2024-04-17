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18:31, 17 апреля 2024Забота о себе

Врач назвала главные ошибки при запоре

Фото: Roman Chazov / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина считает, что пациенты с хроническими запорами часто совершают одни и те же ошибки, которые не дают им выздороветь. Как правильно лечиться и что нельзя делать ни при каких обстоятельствах она рассказала в Telegram.

Распространенной ошибкой при лечении хронического запора Илюхина назвала отсутствие комплексного подхода. По ее словам, чтобы навсегда забыть о проблеме, недостаточно просто принимать препараты, надо изменить диету и образ жизни. Врач подчеркнула, что лекарства дают лишь временный эффект, а стимулирующие слабительные вызывают привыкание. Таким образом человеку придется постоянно увеличивать дозировку, чтобы сходить в туалет, говорит Илюхина.

Специалист также призвала не верить, что растительные препараты безопаснее «всякой химии». Она объяснила, что натуральные слабительные, такие как сенна, крушина, ревень, во-первых, вызывают привыкание, во-вторых, провоцируют диарею с газообразованием, а в-третьих, со временем приводят к уменьшению калия в крови.

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Еще одной распространенной ошибкой Илюхина назвала прием пробиотиков. «Ни в одни клинические рекомендации мира по лечению запоров пробиотики не включены. Так как улучшение возникает на время лечения и сохраняется 14 дней, затем проблема возвращается», — говорит врач. Также бесполезно лечить запор глицериновыми свечами, микроклизмами или проводить гидроколонотерапию, так как все эти методы дают временный результат.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что люди, которые переедают и не толстеют, могут иметь серьезные заболевания. По ее мнению, наиболее вероятная причина — заболевания щитовидной железы.

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      Алиса Дмитриева
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