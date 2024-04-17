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21:32, 17 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли кладбище в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в Херсонской области, включая кладбища

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и объектам в Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram.

По его словам, в среду, 17 апреля, украинские беспилотники обстреляли легковые автомобили, объекты энергетики и памятники на кладбище. «Причем несколько прилетов пришлись в обед по кладбищу Каир, пострадали памятники. Вряд ли их можно было с чем-то спутать средь бела дня», — отметил Алексеенко. За день зафиксировано 16 атак дронов, уточнил он.

Алексеенко добавил, что в результате атак ВСУ никто не пострадал.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольного им Херсона к уличным боям.

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      Марина Совина
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