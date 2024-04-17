В ДНР рассказали о стоявших под Авдеевкой с пластиковыми автоматами бойцах ВСУ

Переверзев: бойцы ВСУ стояли на блокпостах в Авдеевке с макетами автоматов

На блокпостах в Авдеевке бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стояли с макетами автоматов. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела оперативной работы представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Сергей Переверзев.

По его словам, Украина испытывает не только снарядный голод, но и «голод вооружения». По этой причине военным ВСУ выдают пластиковые макеты автоматов вместо настоящего оружия.

«Это как "пугач" для местных жителей. Люди ведь боятся оружия, а в темноте макет очень тяжело отличить от оружия», — заключил Переверзев.

Ранее советник экс-главкома ВСУ Виктор Назаров рассказал о неэффективности украинских беспилотников. Также он добавил, что Россия обладает преимуществом перед Украиной в артиллерийских снарядах.