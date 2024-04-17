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22:49, 17 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский признал причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму

Зеленский заявил о причастности Украины к атаке на аэродром в Джанкое в Крыму

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за нанесение ударов по аэродрому в Джанкое на севере Крыма. Об этом он заявил в своем выступлении, опубликованном в Telegram.

Он признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «реализовали правильный удар». Зеленский также поблагодарил украинских солдат и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за организацию операции. «Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость», — сказал украинский лидер.

17 апреля ВСУ ракетами атаковали аэродром в Джанкое на севере полуострова. Жители города сообщили о мощных взрывах около четырех часов утра. Предварительно, на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). После этого неподалеку в поле начался пожар.

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      Марина Совина
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