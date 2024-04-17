В районе аэродрома в Крыму прозвучали взрывы. После этого неподалеку в поле начался пожар

У аэродрома в крымском Джанкое произошла серия мощных взрывов

Жители крымского города Джанкой сообщили о мощных взрывах в районе местного аэродрома. По их словам, сразу несколько громких хлопков прозвучали около четырех часов утра (время совпадает с московским) в среду, 17 апреля. Первый раздался примерно в 3:40.

Предварительно, на севере полуострова сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы утверждают, что следом за взрывами неподалеку от аэродрома в поле начался пожар, его причина неизвестна. Официальной информации пока нет.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть клубы дыма и красные вспышки огня.

Участок автодороги рядом с крымским Джанкоем перекрыли после сообщений о взрывах

После сообщений местных жителей о звуках взрывов участок автомобильной дороги Джанкой — Феодосия временно перекрыли для движения транспорта. Для него организовали объезд, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Автодорога, которую перекрыли для движения, ведет до села Победное. Водителям предложили объезжать ее по ялтинской трассе через села Серноводское, Рубиновка и Азовское.

«Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда», — сообщил Лукашенко. Он пообещал дополнительно сообщить о снятии ограничений на полуострове и принес жителям извинения за доставленные неудобства.

Крым регулярно подвергается атакам ВСУ

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 24 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ходе ночного обстрела было сбито десять ракет. Он назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время. Губернатор уточнил, что в результате в городе оказалась повреждена транспортная инфраструктура и пострадали четыре человека — у них были зафиксированы резаные раны и осколочные ранения. 65-летний местный житель после попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице не выжил.

3 марта российские системы ПВО уничтожили 38 беспилотников в небе над полуостровом. Тогда же перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту.

В феврале глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал в Крыму новые «сюрпризы» и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. До этого с подобными угрозами выступил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинские военные пытаются наносить удары по Крыму западными крылатыми ракетами. «Наши пилоты тактической авиации очищают Крым ракетами, которые нам предоставили партнеры», — сказал он. Его заявление прозвучало после того, как российские системы ПВО сбили 20 ракет ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря.

