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08:07, 17 апреля 2024Россия

Участок автодороги рядом с крымским Джанкоем перекрыли после сообщений о взрывах

Участок автодороги Джанкой — Феодосия временно перекрыли для движения

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Участок автомобильной дороги Джанкой — Феодосия под Джанкоем временно перекрыт для движения транспорта после сообщений жителей о звуках взрывов. Для этого участка организован объезд, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.

Автодорога, которую перекрыли для движения, ведет до села Победное. Водителям предлагают объезжать ее по ялтинской трассе через села Серноводское, Рубиновка и Азовское.

«Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда», — сообщил Лукашенко. Он пообещал дополнительно сообщить о снятии ограничений на полуострове и принес жителям извинения за доставленные неудобства.

В ночь на среду, 17 апреля, жители крымского Джанкоя сообщили о звуках взрывов и последовавшим за ними пожаре. Предварительно, источником хлопков около 04:00 по московскому времени стала работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы утверждают, что взрывы звучали в районе аэропорта. В сети также появились кадры предполагаемого пожара на полуострове.

Кроме того, приостанавливалось движение автомобилей по Крымскому мосту. Ограничения продлились менее часа. Власти ситуацию официально не комментировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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