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10:10, 17 апреля 2024Россия

Появились подробности атаки по российскому аэродрому в Крыму

Baza: ВСУ произвели ракетный обстрел аэродрома в Джанкое

Кадр: Telegram-канал Baza

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Крыму была произведена с применением ракетного вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, расположенный в Джанкое аэродром был атакован семью или восемью ракетами. Канал утверждает, что ВСУ применили баллистические ракеты, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

Ранее сообщалось, что около 04:00 в небе над Джанкоем прогремели взрывы. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны в районе аэропорта. Время атаки, которое приводится в сообщении канала, совпадает с указанным. Также в сообщении отмечается, что обстрел продлился около часа.

На появившихся в сети вскоре после сообщений о взрывах кадрах предполагаемого пожара в Джанкое видно густые клубы дыма и красное зарево огня. Участок трассы под Джанкоем был перекрыт.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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