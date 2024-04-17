Появились подробности атаки по российскому аэродрому в Крыму

Baza: ВСУ произвели ракетный обстрел аэродрома в Джанкое

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Крыму была произведена с применением ракетного вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, расположенный в Джанкое аэродром был атакован семью или восемью ракетами. Канал утверждает, что ВСУ применили баллистические ракеты, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

Ранее сообщалось, что около 04:00 в небе над Джанкоем прогремели взрывы. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны в районе аэропорта. Время атаки, которое приводится в сообщении канала, совпадает с указанным. Также в сообщении отмечается, что обстрел продлился около часа.

На появившихся в сети вскоре после сообщений о взрывах кадрах предполагаемого пожара в Джанкое видно густые клубы дыма и красное зарево огня. Участок трассы под Джанкоем был перекрыт.