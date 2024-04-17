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01:42, 17 апреля 2024Из жизни

Женщина начала карьеру порномодели после комплимента мужа и разбогатела

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Комплимент мужа подтолкнул женщину из США к карьере порномодели, благодаря которой она разбогатела. Об этом пишет Yahoo News.

38-летняя Кортни Энн из города Форт Уорт, штат Техас, работала уборщицей и зарабатывала около 48 тысяч долларов в год (4,5 миллиона рублей). Она очень уставала, потому что помимо работы занималась домашним бытом и воспитывала двух дочек. В свободное время женщина часто разглядывала страницы девушек-моделей в социальных сетях. В какой-то момент муж Ник начал поддразнивать ее, делая ей комплименты и говоря, что она не менее сексуальна и могла бы иметь не меньше подписчиков.

Энн решила действовать. Она создала страничку на OnlyFans с названием Texas Thighs («Техасские бедра») и начала с того, что выложила на ней несколько снимков без лица. Для продвижения Энн использовала свои соцсети. Уже через месяц у профиля было 15 тысяч подписчиков. Через полгода женщина стала зарабатывать достаточно, чтобы оставить работу уборщицей, а через десять месяцев количество ее подписчиков перевалило за миллион.

Благодаря новой карьере Энн получила возможность больше времени проводить с семьей. Ее муж тоже оставил работу в офисе, чтобы помогать жене с продвижением и финансами. Сейчас Энн зарабатывает 480 тысяч долларов (44,7 миллиона рублей) в год — в десять раз больше, чем получала на предыдущей работе.

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Единственный минус новой карьеры — испорченные отношения с родителями, которые случайно узнали об аккаунте женщины на OnlyFans. Им настолько не понравился выбор карьеры дочери, что однажды Энн даже пришлось вызвать полицию во время их визита. Однако женщина ни о чем не жалеет, поскольку теперь ее семья живет куда лучше, чем прежде.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии сошлась с пожилым обеспеченным мужчиной из-за проблем с деньгами и в итоге влюбилась в него. Молодая модель и порнозвезда Нова Хоторн познакомилась с 62-летним Джеймсом на специальном сайте для sugar daddy — зрелых мужчин, которые готовы обеспечивать юных любовниц.

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      Антонина Черташ
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