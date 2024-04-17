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06:19, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Женщина подала на развод из-за одного неожиданного вопроса мужа

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей, как подала на развод. По словам женщины, болеющей раком, причиной стал один вопрос ее мужа.

Автор поста написала, что у нее рак, и с высокой вероятностью в течение пяти лет она умрет. По словам женщины, в последнее время супруг стал часто задавать ей один и тот же вопрос: мужчина просит ее сказать, дает ли она благословение на то, чтобы он продолжать счастливо жить после ее ухода из жизни.

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«Он задал этот вопрос три раза за последний месяц. И это не то, что поднимает настроение умирающему человеку», — подчеркнула она.

Женщина рассказала, что после очередного подобного вопроса она приняла решения развестись с супругом. «Я сказала мужу, что мне надоело, что он спрашивает меня о том, можно ли ему двигаться дальше после моего ухода. Будто он с нетерпением ждет, когда это произойдет», — отметила она.

Рассказчица добавила, что семья мужа осудила ее за решение расторгнуть брак. «Думают, что моя семья хочет заполучить мое наследство — маленькие пенсионные начисления, которые у меня остались после того, как я потратила все сбережения на борьбу с раком», — заключила она.

В комментариях под постом многие назвали эгоистом мужа автора. По мнению большинства комментаторов, мужчина больше переживает за свое будущее, чем за здоровье супруги.

Ранее другая женщина рассказала на Reddit, что задумалась о разводе после одной шутки мужа. Супруг прошелся по голове героини истории электробритвой, посчитав это забавным.

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      Олег Давыдов
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