Женщина приехала в банк с телом дяди и попыталась оформить на него кредит

В Бразилии женщина привезла умершего дядю в банк, чтобы взять кредит на его имя

В Бразилии полиция арестовала женщину за попытку оформить кредит на имя умершего дяди. Об этом пишет Metro.

Эрика де Сауза Виэйра Нунес днем 16 апреля приехала в отделение банка в Рио-де-Жанейро и привезла туда дядю, 68-летнего Пауло Роберто Брагу, чтобы взять кредит в 17 тысяч реалов (примерно 303,7 тысячи рублей). Однако когда она подвезла дядю на инвалидном кресле к одному из менеджеров, персонал банка заподозрил неладное: мужчина не двигался, не разговаривал и не реагировал на звуки и движения. Когда Нунес стала говорить с телом мужчины, сотрудники включили видеозапись.

«Дядя, ты слышишь? Ты должен это подписать, я не могу подписать за тебя», — сказала мужчине племянница. При этом Нунес поддерживала Брагу за шею, потому что его голова все время откидывалась назад или падала вперед. Она также попыталась положить его руку на документ. Спустя какое-то время менеджер, обслуживающий Нунес и Брагу, отметила, что действия Нунес могут быть «незаконными», а также, что мужчина очень бледен. «Он всегда такой. Если тебе нехорошо, я могу отвезти тебя в больницу. Ты хочешь снова вернуться в больницу?» — сказала на это Нунес, обращаясь к дяде. Персонал банка вызвал полицию и скорую помощь. Медики установили, что Браги не стало за несколько часов до прибытия пары в банк.

Нунес, которая оказалась официальной опекуншей Браги, арестовали. Сейчас полиция выясняет детали произошедшего и просматривает записи камер наблюдения, чтобы выяснить, был ли кто-то из других членов семьи мужчины в автомобиле с Нунес.

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