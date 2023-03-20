Женщина расчленила мать и два месяца жила с ее останками

Indian Express: индианка расчленила мать и продолжала жить с ее останками

Полиция в индийском городе Мумбаи арестовала женщину, которая расчленила собственную мать, а затем два месяца продолжала жить с ее останками. Об этом сообщает Indian Express.

55-летняя Вина Пракаш Джайн жила вместе с 24-летней дочерью Римпл. Одна из племянниц женщины пошла к ней в дом, чтобы передать деньги на ежемесячные расходы. Когда Римпл не открыла дверь, племянница стала спрашивать соседей о Вине, и те сообщили, что не видели ее более двух месяцев.

Позже родственники Вины приехали к дому индианки. Они долго стучали в дверь, прежде чем Римпл открыла дверь. Увидев их, она снова захлопнула ее. Тогда они силой проникли в дом. Дочь индианки заявила, что ее мать уехала в город Канпур, штат Уттар-Прадеш. Родственники отвезли ее в полицейский участок и подали заявление об исчезновении человека.

После этого полицейские обыскали дом и нашли расчлененные останки Вины. Полиция установила, что женщина отрезала ее руки и ноги и положила их в водонагреватель, а туловище и голову завернула в пластиковый пакет и спрятала в шкафу.

Полиции дочь умершей пояснила, что ее мать упала со второго этажа 27 декабря. Двое сотрудников китайского кафе, которое находится на первом этаже, помогли поднять упавшую женщину в ее квартиру. Вина получила различные травмы, в том числе черепно-мозговые, но не обращалась за медицинской помощью. В конце концов, она скончалась от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов выясняют точные обстоятельства смерти женщины. Останки были направлены на вскрытие.

По одной из версий, Римпл испугалась, что все обвинят ее в смерти Вины, поэтому решила расчленить ее тело и избавиться от него самостоятельно. Для этого она воспользовалась электрическим резаком для мрамора, серпом и ножом. Однако индианка не смогла избавиться от тела и спрятала останки в шкафу и водонагревателе.

Полицейские установили, что мать и дочь часто ссорились.

Римпл арестовали и предъявили ей обвинения в убийстве и уничтожении улик. Женщина предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что жителя американского города Финикс, штат Аризона, арестовали после того, как у него дома нашли тело его возлюбленной в пластиковом контейнере. Он объяснил полицейским, что после ее смерти не пожелал расставаться с ней и потому оставил труп себе.