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11:41, 18 апреля 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина станцевала в купальнике на камеру и восхитила фанатов

46-летняя актриса Любовь Толкалина снялась в купальнике во время отдыха в Баку

Кадр: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном образе во время отдыха в Баку, Азербайджан. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летнюю звезду сериала «Хеппи-энда» запечатлели у бассейна, где она станцевала перед камерой. Знаменитость подняла руки вверх и покружилась, примерив слитный голубой купальник с глубоким декольте итальянского бренда I.D. Sarrieri.

В свою очередь поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Какое у вас идеальное тело!», «Фигура молодой девушки», «Нереальная красавица», «Шикарная женщина», — восхитились фанаты.

Ранее в апреле 57-летняя советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова на пляже показала фигуру в купальнике.

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      Карина Черных
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