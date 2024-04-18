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17:34, 18 апреля 2024Россия

Аксенов доложил Путину о задержании всех выявленных в Крыму диверсионных групп

Аксенов: за 10 лет в Крыму задержали все выявленные диверсионные группы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За десять лет в Крыму задержали все выявленные диверсионные группы. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во время беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы», — доложил Аксенов главе государства.

Ранее стало известно, что в 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали в Крыму 14 диверсий, в том числе на железной дороге, которые готовились спецслужбами Украины. На территории полуострова обнаружили 15 схронов, из которых ФСБ изъяла 37 самодельных взрывных устройств и свыше 200 килограммов взрывчатки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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