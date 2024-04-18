Авиакомпания выдворила россиян с рейса и нарвалась на проверку прокуратуры

Авиакомпания Nordwind выдворила россиян с рейса Омск — Сочи из-за овербукинга

Авиакомпания Nordwind не пустила более десятка россиян на рейс и нарвалась на проверку. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что 12 человек выдворили с рейса из Омска в Сочи из-за нехватки мест на борту. Пассажиры столкнулись с овербукингом, когда перевозчики продают больше билетов, чем мест на борту, с расчетом на отказ части путешественников от перелета.

Сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по факту случившегося. В ведомстве пообещали принять меры для восстановления прав пассажиров.

Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали ввести компенсации путешественникам, пострадавшим при овербукинге. Там отметили, что в некоторых странах при перепродаже билетов авиакомпании выплачивают клиентам по 400-800 евро.