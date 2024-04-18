Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 18 апреля 2024Путешествия

Авиакомпания выдворила россиян с рейса и нарвалась на проверку прокуратуры

Авиакомпания Nordwind выдворила россиян с рейса Омск — Сочи из-за овербукинга

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Авиакомпания Nordwind не пустила более десятка россиян на рейс и нарвалась на проверку. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что 12 человек выдворили с рейса из Омска в Сочи из-за нехватки мест на борту. Пассажиры столкнулись с овербукингом, когда перевозчики продают больше билетов, чем мест на борту, с расчетом на отказ части путешественников от перелета.

Сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по факту случившегося. В ведомстве пообещали принять меры для восстановления прав пассажиров.

Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали ввести компенсации путешественникам, пострадавшим при овербукинге. Там отметили, что в некоторых странах при перепродаже билетов авиакомпании выплачивают клиентам по 400-800 евро.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      Игорь Николаев рассказал о самочувствии после операции на сердце

      В Киргизии заблокировали TikTok

      В Госдуме подготовили проект о «мертвых душах» в общежитиях вузов

      Центробанк закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг

      Под Новгородом нашли уникальный артефакт времен Великой Отечественной войны

      Нелепый наряд Киры Найтли на фото папарацци вызвал споры в сети

      Уровень воды в Ишиме в Тюменской области стал рекордным

      Rostic's запланировал расширение бизнеса

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше