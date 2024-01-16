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17:51, 16 января 2024Путешествия

В России призвали ввести компенсации пассажирам при овербукинге

В РСТ призвали законодательно урегулировать овербукинг

Фото: Vojtech Bruzek / Unsplash

В России необходимо ввести компенсации пассажирам в случаях овербукинга, когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. К этому призвали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Там заявили, что сейчас овербукинг законодательно не урегулирован, поэтому пассажиры не получают возмещение убытков, если перевозчик снимает их с рейса. «Должны быть четкие и понятные для всех правила», — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин. По его словам, эти меры — в интересах российских потребителей.

Горин добавил, что в некоторых странах при перепродаже билетов авиакомпании выплачивают клиентам по 400-800 евро (38-76 тысяч рублей) и бесплатно предоставляют номера в отелях на время ожидания следующего рейса.

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      Мария Борисова
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