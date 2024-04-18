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10:58, 18 апреля 2024Силовые структуры

Члена банды Басаева отдали под суд за нападение на военных в Чечне

СК: Джумагишиева из банды Басаева будут судить за нападение на военных

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, обвиняемого в нападении на военнослужащих Минобороны России в Чечне в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется участие в банде, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь представителя власти. Материалы дела переданы на рассмотрение в Южный окружной военный суд.

По версии следствия, Джумагишиев участвовал 4 октября 1999 года в вооруженном нападении на российских военных у станицы Червленной. В ходе массированного обстрела бандиты погубили 15 человек, 28 получили ранения.

За это преступление осужден 31 участник банды, еще двоих сейчас судят.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Дагестана Ислама Бациева — соучастника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году.

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      Любовь Ширижик
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