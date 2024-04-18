Баскетболистка появилась в необычной обуви на красной дорожке

Американская баскетболистка Кейтлин Кларк появилась в необычной обуви на красной дорожке. Соответствующий материал приводит Page Six.

Отмечается, что 22-летняя спортсменка посетила драфт Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). При этом для мероприятия она выбрала наряд итальянского бренда Prada. Так, знаменитость примерила атласный жакет и мини-юбку молочного оттенка, серебристый кроп-топ и черные лодочки. Однако впоследствии Кларк сменила упомянутые туфли на серые кожаные сабо марки UGG.

Видео с баскетболисткой в том числе опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) журналистка Дженна Лемончелли. Зрители оценили внешний вид девушки в комментариях. «Она была в туфлях на каблуках, зачем ей сабо?», «Она привыкла носить кроссовки каждый день, так что понимаю», «Шпильки такие неудобные», «Туфли, конечно, красивые, но неудобные», «Ноги — большая часть ее карьеры. Высокие каблуки и жесткая обувь вредны для здоровья», — прокомментировали юзеры.

В мае 2023 года фанаты обругали в сети американскую актрису Дженнифер Лоуренс за вьетнамки на Каннском кинофестивале.